В Молдове уничтожили более 130 тысяч яиц с антибиотиками: Опасная партия отправлена на переработку

Более 130 тысяч яиц изъяли из продажи и уничтожили из-за остатков антибиотиков.
Свыше 130 тысяч яиц были отозваны с рынка и уничтожены после выявления в них остатков ветеринарных препаратов. Речь идёт об антибиотике салиномицине из группы кокцидиостатиков, обнаруженном в продукции экономического оператора SRL «Adalva».
В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) уточнили, что производитель пересмотрел производственные процессы и исключил антибиотик из кормов для птицы. Изъятая продукция была переработана как непищевая — на биогазовой установке, чтобы исключить риски для здоровья населения.
В ANSA заверили, что поставки могут быть возобновлены, а яйца, которые сейчас находятся в продаже, безопасны для потребления.
