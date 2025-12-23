Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове уничтожили более 130 тысяч яиц с антибиотиками: Опасная партия отправлена на переработку

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отчиталось о завершении операции по уничтожению крупной партии яиц, в которой были обнаружены следы ветеринарных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Более 130 тысяч яиц изъяли из продажи и уничтожили из-за остатков антибиотиков.

Свыше 130 тысяч яиц были отозваны с рынка и уничтожены после выявления в них остатков ветеринарных препаратов. Речь идёт об антибиотике салиномицине из группы кокцидиостатиков, обнаруженном в продукции экономического оператора SRL «Adalva».

В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) уточнили, что производитель пересмотрел производственные процессы и исключил антибиотик из кормов для птицы. Изъятая продукция была переработана как непищевая — на биогазовой установке, чтобы исключить риски для здоровья населения.

В ANSA заверили, что поставки могут быть возобновлены, а яйца, которые сейчас находятся в продаже, безопасны для потребления.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.

Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).

Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».

На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).

В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.

Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).