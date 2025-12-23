В Молдове уничтожили более 130 тысяч яиц с антибиотиками: Опасная партия отправлена на переработку

В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) уточнили, что производитель пересмотрел производственные процессы и исключил антибиотик из кормов для птицы. Изъятая продукция была переработана как непищевая — на биогазовой установке, чтобы исключить риски для здоровья населения.