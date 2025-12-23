В МЭИ разработали новый ГОСТ для повышения качества электроэнергии

«Труд наших ученых способствует повышению не только качества электроэнергии, но и общей надежности энергосистем страны. Мы уверены, что совместная работа над современными стандартами поможет создать более устойчивую, эффективную и безопасную энергетическую инфраструктуру», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.