В МЭИ разработали новый ГОСТ для повышения качества электроэнергии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали новый государственный стандарт (ГОСТ), который регулирует уровень гармоничных искажений и несимметрии тока, возникающие при работе промышленного оборудования, что позволяет выявлять источники ухудшения качества электроэнергии и предотвращать помехи. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Ученые Национального исследовательского университета “МЭИ” разработали новый государственный стандарт ГОСТ Р 72176−2025 “Электромагнитная совместимость. Нормы гармонических составляющих и составляющих обратной последовательности тока в сетях общего назначения среднего и высокого напряжения”. Стандарт регулирует уровень гармонических искажений и несимметрии тока, которые возникают из-за работы промышленного оборудования: электрических железных дорог, дуговых печей, силовых преобразователей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый стандарт будет применяться сетевыми компаниями, потребителями, надзорными и проектными организациями. Он позволит выявлять источники ухудшения качества электроэнергии и планировать меры по подавлению помех еще на этапе подключения новых промышленных объектов.
«Труд наших ученых способствует повышению не только качества электроэнергии, но и общей надежности энергосистем страны. Мы уверены, что совместная работа над современными стандартами поможет создать более устойчивую, эффективную и безопасную энергетическую инфраструктуру», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
Уточняется, что стандарт уже утвержден и введен в действие приказом Росстандарта. Работа была выполнена по запросу ПАО «Россети» под руководством директора института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимира Тульского.