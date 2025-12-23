Ричмонд
Каждый десятый житель Петербурга проведет новогоднюю ночь на работе

Встречать Новый год на смене будет больше мужчин, чем женщин.

Жители Северной столицы рассказали, как проведут Новый год. Оказалось, что каждый десятый петербуржец встретит 2026 год на работе.

Опрос местных жителей проводил один из сервисов с вакансиями. Работать в новогоднюю ночь будут 8% человек. При этом мужчин в этом списке больше, чем женщин. Смены на праздник выпадают у 10% представителей мужского пола и 6% петербурженок.

С 31 декабря на 1 января будут трудиться врачи и младший медперсонал. Как правило, праздник на посту встречают представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.

Все же большинство жителей Северной столицы отметят праздник дома — 71%. В гостях проведут новогоднюю ночь 6% опрошенных и еще 3% отправятся на Новый год в другой город. В Ленобласти отмечать собираются 2% петербуржцев и столько же человек в ресторанах и за границей.