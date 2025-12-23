Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымские ученые обнаружили и описали новый сорт белой акации

Новый сорт имеет яркий рисунок в виде бело-желтых и светло-зеленых пятен.

Источник: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского

Крымские ученые обнаружили и описали новый сорт робинии — растения, известного в народе как белая акация. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

Заведующий кафедрой биохимии, профессор Константин Ефетов нашел необычное дерево 27 июня во время экспедиции в Джанкойском районе.

«Я обнаружил редчайшую пестролистную форму робинии. На листьях нового сорта имеется яркий рисунок в виде бело-желтых и светло-зеленых пятен, что выглядит весьма красиво», — рассказал ученый.

К работе над открытием присоединился профессор кафедры лесного дела Агротехнической академии Андрей Ена. Вместе они описали сорт и назвали его «Крымская Весна» в честь исторического события 2014 года.

Теперь ученые займутся размножением сорта и его введением в культуру.