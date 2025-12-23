Крымские ученые обнаружили и описали новый сорт белой акации

Крымские ученые обнаружили и описали новый сорт робинии — растения, известного в народе как белая акация. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.
Заведующий кафедрой биохимии, профессор Константин Ефетов нашел необычное дерево 27 июня во время экспедиции в Джанкойском районе.
«Я обнаружил редчайшую пестролистную форму робинии. На листьях нового сорта имеется яркий рисунок в виде бело-желтых и светло-зеленых пятен, что выглядит весьма красиво», — рассказал ученый.
К работе над открытием присоединился профессор кафедры лесного дела Агротехнической академии Андрей Ена. Вместе они описали сорт и назвали его «Крымская Весна» в честь исторического события 2014 года.
Теперь ученые займутся размножением сорта и его введением в культуру.