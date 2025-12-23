Создан робот для автоматизированной разработки новых антибиотиков

Используя этот подход, ученые всего за неделю создали около семи сотен молекул с потенциально противомикробными свойствами, на что при использовании классических подходов у них ушло бы несколько месяцев ручной работы. Одна из этих молекул, содержащая в себе ионы иридия, оказалась способна подавлять рост «неуязвимых» форм стафилококка, вызывающих больничные инфекции. Ее последующее изучение, как надеются ученые, позволит создать новые средства для борьбы со стойкими к антибиотикам бактериями.