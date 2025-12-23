В Ростове после порыва без воды временно остались улицы на СЖМ и четыре СНТ

В Ростове-на-Дону после порыва водопровода на улице Орбитальной несколько улиц на Северном и четыре СНТ временно остались без воды. Об этом 23 декабря в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Водоснабжение остановлено в границах улиц: Орбитальная — Комарова, Обсерваторная — Беляева, а также в СНТ «Гамма», «Труд», «Утро», «Орбита». Кроме того, ресурс не подается в послеке Верхнетемерницком Аксайского района.
Завершить ремонт должны к 17 часам 23 декабря. Ответственная организация — АО «Ростовводоканал».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.