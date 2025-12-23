Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после порыва без воды временно остались улицы на СЖМ и четыре СНТ

Отключение воды произошло на Северном и в СНТ Ростова, а также в поселке Верхнетемерницком.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после порыва водопровода на улице Орбитальной несколько улиц на Северном и четыре СНТ временно остались без воды. Об этом 23 декабря в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Водоснабжение остановлено в границах улиц: Орбитальная — Комарова, Обсерваторная — Беляева, а также в СНТ «Гамма», «Труд», «Утро», «Орбита». Кроме того, ресурс не подается в послеке Верхнетемерницком Аксайского района.

Завершить ремонт должны к 17 часам 23 декабря. Ответственная организация — АО «Ростовводоканал».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.