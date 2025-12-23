14-летнего ребенка-инвалида из Башкирии незаконно оставили без лекарств: в дело пришлось вмешаться прокурорам

В Дюртюлинском районе Башкирии благодаря вмешательству прокуратуры был решен вопрос с обеспечением жизненно важными препаратами 14-летнего ребенка-инвалида. Надзорное ведомство провело проверку по обращению матери мальчика, страдающего хроническим заболеванием и имеющего право на льготное лекарственное обеспечение.
Как сообщает пресс-служба прокуратура республики, было установлено, что в минувшем июле года женщина обратилась в медицинскую организацию за необходимыми сыну препаратами, однако ее заявление своевременно не рассмотрели, а в выдаче медикаментов неправомерно отказали.
Прокуратура внесла представление главному врачу медучреждения с требованием устранить нарушения. В результате права несовершеннолетнего были восстановлены, и он получил положенные лекарства. К дисциплинарной ответственности привлечена заведующая детской поликлиникой, допустившая срыв в обеспечении ребенка.
