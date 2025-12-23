Раскрыто, как горячий чай и кофе повышают риск рака желудка

Как сообщается, учёные из Столичного медицинского университета проанализировали данные более 328 тысяч человек за почти 12 лет наблюдений. Они учитывали не только количество, но и температуру напитков — от тёплых до очень горячих.
Анализ показал, что у тех, кто выпивал более восьми чашек горячего в день, риск рака желудка был на 54% выше. А у любителей именно очень горячих напитков при том же объёме риск возрастал более чем в два раза. Эта связь сохранялась даже после учёта курения и других факторов.
По мнению исследователей, ключевой причиной может быть хроническое термическое раздражение слизистой желудка, которое провоцирует воспаление и повреждение тканей. Учёные рекомендуют простой способ профилактики — давать чаю и кофе немного остыть перед употреблением.