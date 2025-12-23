Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, как горячий чай и кофе повышают риск рака желудка

Китайские учёные предупредили, что регулярное употребление более восьми чашек очень горячего чая или кофе в день удваивает риск развития рака желудка. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

Кружка горячего чай, пар из кружки
Источник: Unsplash.com/CC0

Как сообщается, учёные из Столичного медицинского университета проанализировали данные более 328 тысяч человек за почти 12 лет наблюдений. Они учитывали не только количество, но и температуру напитков — от тёплых до очень горячих.

Анализ показал, что у тех, кто выпивал более восьми чашек горячего в день, риск рака желудка был на 54% выше. А у любителей именно очень горячих напитков при том же объёме риск возрастал более чем в два раза. Эта связь сохранялась даже после учёта курения и других факторов.

По мнению исследователей, ключевой причиной может быть хроническое термическое раздражение слизистой желудка, которое провоцирует воспаление и повреждение тканей. Учёные рекомендуют простой способ профилактики — давать чаю и кофе немного остыть перед употреблением.