Раскрыто, как горячий чай и кофе повышают риск рака желудка

Анализ показал, что у тех, кто выпивал более восьми чашек горячего в день, риск рака желудка был на 54% выше. А у любителей именно очень горячих напитков при том же объёме риск возрастал более чем в два раза. Эта связь сохранялась даже после учёта курения и других факторов.