Вечером 23 декабря десятибалльные пробки сковали дороги Иркутска

Парализовано движение в центре города: невозможно ускориться на Ленина, бульваре Гагарина, 3 июля. Водители встали в пробке на улице Маяковского, трактовый и Олега Кошевого. Остается только ждать, когда дороги станут свободнее, вряд ли это произойдет в ближайшее время, ведь на часах всего 18:00.