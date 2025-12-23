Вечером 23 декабря десятибалльные пробки сковали дороги Иркутска

Вечером 23 декабря десятибалльные пробки образовались на дорогах Иркутска. Новогодние праздники все ближе, поэтому у сибиряков по-тихоньку начинается предновогодняя суета. Некоторые только выезжают с работы домой, а другие отправляются за подарками в магазины.
Согласно онлайн-картам, автомобилисты стоят на улицах Депутатской, Карла Либкнехта, Кожова, Пискунова, Байкальской и многих других.
— С наступающим вечером и пробками на Байкальской, — веселятся водители.
— Удачных голодных игр!
— Пустите, у меня сессия через 4 минуты, — негодуют сибиряки.
Парализовано движение в центре города: невозможно ускориться на Ленина, бульваре Гагарина, 3 июля. Водители встали в пробке на улице Маяковского, трактовый и Олега Кошевого. Остается только ждать, когда дороги станут свободнее, вряд ли это произойдет в ближайшее время, ведь на часах всего 18:00.