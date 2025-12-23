ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца

В понедельник Минсельхоз РФ заявил, что российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.