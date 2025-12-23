СБУ: через нерабочую газовую трубу украинцы убегали из страны в ЕС

В СБУ рассказали, что в Закарпатье был задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западные регионы и прокладывал им маршрут в Евросоюз через неработающую газовую трубу. Его сообщник, находившийся за границей, встречал их на выходе.