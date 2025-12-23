Ричмонд
СБУ: через нерабочую газовую трубу украинцы убегали из страны в ЕС

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны. Об этом сообщили в СБУ.

Источник: AP 2024

По данным ведомства, за взятки в размере от $10 тыс. до $15 тыс. подозреваемые оформляли фиктивные медицинские справки либо переправляли военнообязанных за границу вне пунктов пропуска.

В СБУ рассказали, что в Закарпатье был задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западные регионы и прокладывал им маршрут в Евросоюз через неработающую газовую трубу. Его сообщник, находившийся за границей, встречал их на выходе.

В Одессе правоохранители задержали четырёх человек, организовавших подпольный вывоз военнообязанных в Приднестровье.

В состав группы входил дезертир, который перевозил людей в багажнике автомобиля, выдавая себя за действующего военного.

В Полтавской области был пойман бывший правоохранитель, торговавший поддельными справками об инвалидности. По версии следствия, для этого использовались связи с врачами, а документы оформлялись через фиктивное стационарное лечение.

В Днепре задержали двух мужчин, которые переправляли военнообязанных в страны Евросоюза лесными тропами, выдавая им камуфлированную одежду для маскировки.

В СБУ сообщили, что фигурантам предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* заявлял, что проблемы с мобилизацией на Украине связаны с просчётами киевских властей.

Также сообщалось о попытке переправить военнообязанного в Венгрию, спрятав его в инкассаторском автомобиле.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

