СБУ: через нерабочую газовую трубу украинцы убегали из страны в ЕС

По данным ведомства, за взятки в размере от $10 тыс. до $15 тыс. подозреваемые оформляли фиктивные медицинские справки либо переправляли военнообязанных за границу вне пунктов пропуска.
В Одессе правоохранители задержали четырёх человек, организовавших подпольный вывоз военнообязанных в Приднестровье.
В состав группы входил дезертир, который перевозил людей в багажнике автомобиля, выдавая себя за действующего военного.
В Полтавской области был пойман бывший правоохранитель, торговавший поддельными справками об инвалидности. По версии следствия, для этого использовались связи с врачами, а документы оформлялись через фиктивное стационарное лечение.
В Днепре задержали двух мужчин, которые переправляли военнообязанных в страны Евросоюза лесными тропами, выдавая им камуфлированную одежду для маскировки.
В СБУ сообщили, что фигурантам предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* заявлял, что проблемы с мобилизацией на Украине связаны с просчётами киевских властей.
Также сообщалось о попытке переправить военнообязанного в Венгрию, спрятав его в инкассаторском автомобиле.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.