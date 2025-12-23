Лукашенко назначил экс-главу СК Дмитрия Гору генеральным прокурором Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня, который проходит во вторник, 23 декабря, назначил экс-главу Следственного комитета Дмитрия Гору генеральным прокурором Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Вакансия на посту генерального прокурора появилась после того, как во второй день Всебелорусского народного собрания 19 декабря возглавлявший Генпрокуратуру Андрей Швед был избран главой Верховного суда (подробнее мы писали здесь).
Дмитрий Гора родился в Тбилиси в 1970 году. В 1993 он окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «правоведение». В 2013 — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «государственное управление и экономика».
В период с сентября 1993 года по апрель 2003 года Гора служил на должностях следователя, старшего следователя, а также следователя по особо важным делам следственного отдела управления Комитета государственной безопасности. Указанную должность он занимал до июля 2008 года.
В период с августа 2008 года по ноябрь 2009 года Дмитрий Гора занимал должность начальник третьего управления Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси. С ноября 2009 года по декабрь 2019 года — должность начальника следственного управления КГБ.
С декабря 2019 года по март 2021 года Гора занимал должность заместителя генерального прокурора. А в марте 2021 года он был назначен на должность главы Следственного комитета Беларуси.
