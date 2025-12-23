Виталий Хоценко назвал срок начала строительства аэропорта Омск-Федоровка

Хоценко напомнил, что в этом году облправительство подписало концессионное соглашение с УК «Аэропорты регионов» о строительстве аэропортового комплекса Омск-Федоровка. Сумма инвестиций в него составляет 51 млрд рублей. Заявка области на казначейский инфраструктурный кредит для создания инженерной инфраструктуры аэропорта уже одобрена. Работы по демонтажу старых сооружений продолжаются. Положительное решение о проекте от государственной экспертизы и начало строительства ожидаются в первые месяцы наступающего года.