Виталий Хоценко назвал срок начала строительства аэропорта Омск-Федоровка

Старт состоится после завершения госэкспертизы проекта.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 декабря, губернатор Виталий Хоценко озвучил ежегодное послание Заксобранию. В том числе в нем глава региона уделил внимание планам и достижениям региона в транспортной инфраструктуре.

Хоценко напомнил, что в этом году облправительство подписало концессионное соглашение с УК «Аэропорты регионов» о строительстве аэропортового комплекса Омск-Федоровка. Сумма инвестиций в него составляет 51 млрд рублей. Заявка области на казначейский инфраструктурный кредит для создания инженерной инфраструктуры аэропорта уже одобрена. Работы по демонтажу старых сооружений продолжаются. Положительное решение о проекте от государственной экспертизы и начало строительства ожидаются в первые месяцы наступающего года.

Ранее озвучивались планы завершить строительство в 2028 году. Тогда же — и начать первые рейсы.

Также губернатор сообщил о строительстве Северного обхода, который является стратегическим проектом. Инвестиции по нему составляют 72,7 млрд рублей. Обход станет частью общей дорожной сети страны, включая трассу «Россия», у которой есть выходы на Монголию и Китай.

Отметить нужно и намерение до конца 2026 года привести в области в нормативное состояние больше половины дорог регионального и межмуниципального значения.

Ранее мы сообщали, что демонтаж старых построек в Федоровке завершится до конца этого года.