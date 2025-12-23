Виталий Хоценко назвал срок начала строительства аэропорта Омск-Федоровка

Во вторник, 23 декабря, губернатор Виталий Хоценко озвучил ежегодное послание Заксобранию. В том числе в нем глава региона уделил внимание планам и достижениям региона в транспортной инфраструктуре.
Хоценко напомнил, что в этом году облправительство подписало концессионное соглашение с УК «Аэропорты регионов» о строительстве аэропортового комплекса Омск-Федоровка. Сумма инвестиций в него составляет 51 млрд рублей. Заявка области на казначейский инфраструктурный кредит для создания инженерной инфраструктуры аэропорта уже одобрена. Работы по демонтажу старых сооружений продолжаются. Положительное решение о проекте от государственной экспертизы и начало строительства ожидаются в первые месяцы наступающего года.
Ранее озвучивались планы завершить строительство в 2028 году. Тогда же — и начать первые рейсы.
Также губернатор сообщил о строительстве Северного обхода, который является стратегическим проектом. Инвестиции по нему составляют 72,7 млрд рублей. Обход станет частью общей дорожной сети страны, включая трассу «Россия», у которой есть выходы на Монголию и Китай.
Отметить нужно и намерение до конца 2026 года привести в области в нормативное состояние больше половины дорог регионального и межмуниципального значения.
Ранее мы сообщали, что демонтаж старых построек в Федоровке завершится до конца этого года.