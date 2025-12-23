Источник: правительство поддержало проект об учете домашних животных

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект по введению обязательного учета и маркировки домашних животных при условии доработки ряда замечаний, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
В конце сентября в Госдуму внесли законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных с помощью ошейников, бирок и микрочипов. Регистрация животных должна помочь в поиске пропавших животных и отслеживать, когда хозяева бросают их на улице.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — сообщил собеседник агентства.
Как следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, кабмин обратил внимание разработчиков на отсутствие обоснования для установления дополнительной финансовой нагрузки на владельцев домашних животных, на необходимость дополнительного финансирования от государства и наделения полномочиями по утверждению списка видов домашних животных федерального органа исполнительной власти. Кроме того, среди замечаний также необходимость уточнения конкретных положений проекта, дополнения информацией о лицах с правом доступа к ведению учета домашних животных и способами актуализации списка.
Законопроект также не включает вопросы осуществления контроля за соблюдением им требований и установления ответственности за не исполнение, обратили внимание в правительстве.