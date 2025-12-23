В Ростовской области опровергли снятие ФК «Ростов» с чемпионата РПЛ

В Ростовской области официально опровергли информацию о снятии ФК «Ростов» с чемпионата Российской Премьер-Лиги. Комментарий поступил от властей региона 23 декабря.
— Информация, опубликованная в ряде СМИ и телеграм-каналов о снятии ФК «Ростов» с чемпионата РПЛ, не соответствует действительности. Размеры долгов, о которых указано в публикациях, не соответствуют действительности, — подчеркивают в донском правительстве.
В клубе также не планируется распродажа игроков, а запланированные сборы команды должны пройти в штатном режиме.
Напомним, ранее на Дону заговорили о снятии ХК «Ростов» с чемпионата России в ВХЛ. В этом случае ситуацию прокомментировали в хоккейном клубе, министерстве спорта Ростовской области и в ВХЛ. Также петицию в поддержку команды накануне опубликовали болельщики.
