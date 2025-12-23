Лукашенко назначил нового главу Следственного комитета Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 23 декабря назначил нового главу Следственного комитета Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Глава государства, принимая кадровые решения, назначил начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности Константина Бычека председателем Следственного комитета Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу СК Дмитрия Гору генеральным прокурором Беларуси.
Тем временем Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».
Кроме того, генпрокурор Андрей Швед возглавил Верховный суд, сенатор Сергей Сивец — Конституционный.