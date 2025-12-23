В Молдове введут новый образец водительских прав

Соответствующий правовой акт был утвержден правительством на заседании во вторник.
Оба вида разрешений будут оснащены новыми функциями безопасности, в том числе QR-кодом на оборотной стороне, что позволит быстро проверить подлинность через правительственный портал контроля данных.
Также планируется расширить информационное поле «Ограничения», где будет отражено, имеют ли водители, подпадающие под определенные ограничения, обоснованные с медицинской точки зрения, право управлять транспортными средствами. Доступ к этим данным пока не может быть обеспечен в полном объеме.
«Обновление было необходимо как по соображениям безопасности дорожного движения и технической надежности, так и в контексте процесса евроинтеграции и адаптации официальных документов к стандартам ЕС», — отметили в кабмине.
Проект вступит в силу с даты выполнения необходимых технических условий для выдачи нового образца водительских прав 2025 года, но не позднее 31 мая 2026 года.
В настоящее время в Республике Молдова используются три типа водительских удостоверений. Действует и тип удостоверения 1995 года, выданный на неограниченный срок. Документы образца 2015 и 2019 годов, выданные на 10 лет, остаются в силе до истечения срока, указанного в соответствующих документах.