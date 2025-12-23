В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО “МОЭК” в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах», — добавили в комплексе.