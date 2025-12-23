Ричмонд
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Температуру в системах отопления в Москве повысили из-за похолодания. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Источник: AP 2024

«В столичном регионе температура воздуха резко снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО “МОЭК” в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах», — добавили в комплексе.