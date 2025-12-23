Как удалось изменить закон о телефонном мошенничестве

Когда мы разбирали законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, нам удалось от лица комиссии предложить определенные поправки, которые, помогают не только бороться с мошенничеством, но и защищают жертв мошенничества. Потому что у нас сложилась парадоксальная ситуация, что человек сам виноват. То есть, его обманули, ну, вот так, значит, тебя обманули, неси ответственность. В банке — ни при чем, никакие регуляторы — ни при чем. Эту ситуацию нам удалось изменить. Теперь потенциальные …(жертвы мошенников — прим. ред.) или уже пострадавшие от действий мошенников люди больше защищены. Мы провели работу, предложили эти поправки, отработали с Минцифры, отработали с Государственной думой, с депутатами. Встречались, обсуждали и это вошло в текст закона. Сейчас мы продолжаем обсуждение закона по борьбе с телефонными мошенниками.