И вот она, убогая, на праздник к нам пришла: в Нестерове жители решили скинуться на украшение новогодней ёлки

«На сегодняшний день собрали уже 20 тысяч рублей. Люди решили сами создать праздник для себя и своих детей, раз власти не в состоянии. Хочется, чтобы у нас было красиво», — отметила Марина. Она подчеркнула, что жители пожаловались на нерадостную ситуацию на официальной странице губернатора во «ВКонтакте». Только после этого районные чиновники соблаговолили прокомментировать ситуацию.