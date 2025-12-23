И вот она, убогая, на праздник к нам пришла: в Нестерове жители решили скинуться на украшение новогодней ёлки

В Нестерове горожане возмутились убогим состоянием новогодней ёлки и начали сбор средств на гирлянду. Об этом «Клопс» сообщили сами местные жители.
По их словам, к самой ёлке претензий нет — она настоящая и пушистая. А вот украшения людям не нравятся — нет ощущения праздника.
Это ужасно! И тут даже вопрос не к тем, кто её украшал: им дали поручение, они и сделали. Но почему-то власти Нестеровского района это безобразие устраивает. Ёлка, кстати, стоит прямо напротив здания администрации города.
Как рассказала собеседница «Клопс», огни на новогоднем дереве зажгли в пятницу, 19 декабря. Сразу после этого люди начали возмущаться в местных чатах и объявили сбор средств.
«На сегодняшний день собрали уже 20 тысяч рублей. Люди решили сами создать праздник для себя и своих детей, раз власти не в состоянии. Хочется, чтобы у нас было красиво», — отметила Марина. Она подчеркнула, что жители пожаловались на нерадостную ситуацию на официальной странице губернатора во «ВКонтакте». Только после этого районные чиновники соблаговолили прокомментировать ситуацию.
Как сообщили в администрации Нестеровского района, украшения для ёлок дорогостоящие, и при формировании бюджета приоритет отдали решению вопросов коммунальной сферы.
«При этом дополнительные средства на новогоднее оформление всё же были выделены, — отметили чиновники. — Для создания праздничной атмосферы украсили территорию у городского дома культуры, а в молодёжном центре оформили окна светящимися фигурами. В течение недели ожидаем поставку 200 метров ретрогирлянды и 60 метров гирлянды “Нить”, которые также будут использованы для украшения города. При подготовке к новогодним праздникам 2026 года вопросы оформления города планируем обсудить на общественном совете и совете по культуре при главе администрации».
