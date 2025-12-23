ИИ снизил показатели задержки организации потоков воздушного движения в 1,66 раза

«Фонд перспективных исследований объявил о завершении контрольного эксперимента в рамках проекта “Тактик”, выполняемого Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем» (ФАУ «ГосНИИАС»). По результатам проведенных в рамках проекта исследований Агент УВД (управления воздушным движением) обеспечил снижение показателя задержки в 1,66 раза в Московском районе полетной информации по сравнению с классическим алгоритмом слотирования типа CASA (Computer — Assistant Slot Allocation)", — говорится в сообщении.