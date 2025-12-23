826 заявлений после атак БПЛА приняли от пострадавших в Таганроге

В Таганроге от пострадавших при атаках БПЛА приняли 826 заявлений. Речь идет как о единовременных выплатах, так и о поддержке в связи с полной утратой имущества. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Глава Таганрога отметила, что количество обращений увеличилось после воздушной атаки, произошедшей 19 декабря. На данный момент большинство документов уже проходят согласование в органах исполнительной власти региона.
Уточнить вопросы таганрожцы могут в городском управлении защиты от ЧС (Морозова, 8).
Добавим, также к 23 декабря в Таганроге восстановили 646 из 665 пострадавших окон, то есть ликвидировали 97% подобных повреждений. Вопросы, связанные с остеклением планируют решить до конца года.
