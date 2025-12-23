Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

826 заявлений после атак БПЛА приняли от пострадавших в Таганроге

На согласование поступили заявления от пострадавших при атаках БПЛА в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге от пострадавших при атаках БПЛА приняли 826 заявлений. Речь идет как о единовременных выплатах, так и о поддержке в связи с полной утратой имущества. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Глава Таганрога отметила, что количество обращений увеличилось после воздушной атаки, произошедшей 19 декабря. На данный момент большинство документов уже проходят согласование в органах исполнительной власти региона.

Уточнить вопросы таганрожцы могут в городском управлении защиты от ЧС (Морозова, 8).

Добавим, также к 23 декабря в Таганроге восстановили 646 из 665 пострадавших окон, то есть ликвидировали 97% подобных повреждений. Вопросы, связанные с остеклением планируют решить до конца года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше