Омская область начинает подготовку к 400-летию Омского Прииртышья

23 декабря 2025 года, выступая с ежегодным посланием к Законодательному Собранию Омской области, губернатор Виталий Хоценко объявил о начале подготовки к празднованию 400-летия Омского Прииртышья. Юбилейная дата связана с началом освоения региона — основанием считается 1628 год, когда, согласно документам, был заложен первый острог в устье реки Омь.