Омская область начинает подготовку к 400-летию Омского Прииртышья

Губернатор Виталий Хоценко объявил о старте праздничной программы.

Источник: Комсомольская правда

23 декабря 2025 года, выступая с ежегодным посланием к Законодательному Собранию Омской области, губернатор Виталий Хоценко объявил о начале подготовки к празднованию 400-летия Омского Прииртышья. Юбилейная дата связана с началом освоения региона — основанием считается 1628 год, когда, согласно документам, был заложен первый острог в устье реки Омь.

«Отмечать будем в 2028 году, но подготовку начали уже сейчас», — подчеркнул Хоценко, добавив, что решение о масштабном праздновании поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В числе первых мероприятий, запланированных в рамках подготовки, губернатор назвал проведение Первого всероссийского краеведческого форума, который станет площадкой для обсуждения истории, культуры и будущего региона.

Напомним, в последние годы в Омской области активно ведется работа по утверждению 1628 года в качестве официальной даты основания Омска. Ключевым аргументом стало обнаружение в Центральном государственном архиве Москвы указа царя Михаила Федоровича, датированного именно этим годом и повелевающего построить острог у слияния Оми и Иртыша.

Ранее мы писали, что в Омской крепости заканчиваются последние приготовления к встрече Нового года.