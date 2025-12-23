Ричмонд
ВС разъяснил, является ли критика чиновников разжиганием ненависти

Верховный суд: критика чиновников не является разжиганием ненависти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что критика политических и религиозных деятелей и организаций в связи с осуществлением ими своих полномочий сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды, передает корреспондент РИА Новости.

«Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, а равно политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», — говорится в постановлении суда.

Проект постановления был принят пленумом сегодня.