МЧС предупреждает о сильных морозах и гололеде в Башкирии

Ночные морозы до −32 градусов и гололедица на дорогах прогнозируются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие 24 часа погода в Башкирии продолжит оставаться суровой. Спасатели предупреждают о морозах и гололеде.

По прогнозу, на большей части республики ожидается небольшой, местами умеренный снегопад, а днем на севере осадки могут прекратиться. В некоторых районах будет гололед. Ветер будет северо-западным, умеренной силы. Температура воздуха ночью и днем составит −20…-25°, а в ночные часы при прояснении может опуститься до −27…-32°. На юге региона в первой половине дня будет немного теплее, −6…-11°, но к вечеру похолодает до −13…-18°. На многих трассах образуется гололедица.

Спасатели настоятельно советуют без острой необходимости не выходить на улицу. Если же выйти нужно, то следует одеваться в несколько слоев теплой одежды, не носить металлические украшения и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Важно иметь при себе заряженный телефон.

