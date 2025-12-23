МЧС предупреждает о сильных морозах и гололеде в Башкирии

По прогнозу, на большей части республики ожидается небольшой, местами умеренный снегопад, а днем на севере осадки могут прекратиться. В некоторых районах будет гололед. Ветер будет северо-западным, умеренной силы. Температура воздуха ночью и днем составит −20…-25°, а в ночные часы при прояснении может опуститься до −27…-32°. На юге региона в первой половине дня будет немного теплее, −6…-11°, но к вечеру похолодает до −13…-18°. На многих трассах образуется гололедица.