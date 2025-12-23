В Омске росгвардейцы вернули домой сбежавшего после скандала подростка

Во вторник, 23 декабря, пресс-служба омского управления Росгвардии сообщила о случае, когда сотрудники гвардейской вневедомственной охраны по Омской области нашли и вернули домой сбежавшего подростка. Возраст сбежавшего — 13 лет.
В ведомстве уточнили: капитан Бато Ш., прапорщик Жафан Б. и младший сержант Нурсултан М. работали на маршруте патрулирования в Кировском округе Омска и около 22:30 получили информацию о поиске ребенка, убежавшего из дома тремя часами ранее.
Совместно с представителями полиции наряд росгвардейцы провел методичный обход дворов жилых домов и учреждений в соответствии с разделением территории на сектора для каждого ведомства. Там, где есть камеры наблюдения, отсматривались и свежие видеозаписи.
«Осмотрев отведенный участок, росгвардейцы стали расширять круг поиска на служебной автомашине, приблизительно в 6 км от места жительства школьника, неподалеку от автозаправочной станции на улице Суворова, они обнаружили сильно замерзшего подростка. Всего на поиски ушло около 2 часов», — добавили в ведомстве.
Из беседы стало известно, что подросток переехал в Омск в конце ноября и в городе ориентировался неуверенно.
Правоохранители переместили убежавшего в патрульную машину для обогрева. Далее его передали прибывшим на место полицейским и отцу.
