Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину

ТЮМЕНЬ, 23 дек — РИА Новости. Представители «Народного фронта» в Тюмени вручили 11-летнему школьнику мобильный телефон после того, как он в обращении на прямую линию попросил у президента Владимира Путина телефон для учебы, сообщается в Telegram-канале «Народного фронта» в Тюменской области.
«Когда в школе у Сёмы был дистант, он не мог посещать онлайн-уроки — старый телефон просто не справлялся. Тогда Сёма стал мечтать о гаджете. Но его семье такие подарки не по карману… И тогда мальчик решил написать на прямую линию президенту. Он не надеялся, что его письмо заметят — просто отправил его в мессенджере Max. “Народный фронт” обратил внимание на обращение Семёна и исполнил его мечту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчику 11 лет, папы нет, мама от него отказалась. Воспитывает его родная тётя, которая заменяет ему маму.