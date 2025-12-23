Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором Александром Гуцаном заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы россиян соблюдались в полном объеме.
«Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме», — сказал Путин на встрече в Кремле.
«Задача очень важная», — добавил глава государства, подчеркнув, что перед надзорным ведомством стоит множество задач.
Встреча Путина с генпрокурором состоялась во вторник. Она стала первой с момента назначения Гуцана на должность главы надзорного ведомства в сентябре. Обсуждались приоритетные задачи Генпрокуратуры на текущий период.