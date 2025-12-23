Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян

Путин призвал делать все для соблюдения прав и законных интересов россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором Александром Гуцаном заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы россиян соблюдались в полном объеме.

«Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме», — сказал Путин на встрече в Кремле.

«Задача очень важная», — добавил глава государства, подчеркнув, что перед надзорным ведомством стоит множество задач.

Встреча Путина с генпрокурором состоялась во вторник. Она стала первой с момента назначения Гуцана на должность главы надзорного ведомства в сентябре. Обсуждались приоритетные задачи Генпрокуратуры на текущий период.