Ход работ на ТЭЦ-2 в Ростове прокомментировала теплоснабжающая компания

Ремонтные работы на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону продолжаются, но все потребители уже получают тепло и горячую воду в полном объеме до границ балансовой принадлежности. Эта информация поступила от ООО «Ростовские тепловые сети».
— По состоянию на 23 декабря параметры теплоносителя полностью соответствуют нормативам. Специалисты работают круглосуточно, плановый срок завершения всех работ — 31 декабря 2025 года, — прокомментировали в теплоснабжающей компании.
На ТЭЦ-2 уже успешно восстановили резерв циркуляционных насосов, ведутся работы на теплофикационном оборудовании с привлечением специалистов завода-изготовителя.
— Эти мероприятия необходимы для поддержания высокого уровня надежности станции и проводятся по утвержденному графику, — добавили в ООО «Ростовские тепловые сети».
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.
Ранее стало известно, что ростовчанам сделают перерасчет платы за отопление.
