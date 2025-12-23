Ричмонд
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. В Приднестровье не должна повториться острая фаза энергетического кризиса, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Источник: Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

«Руководство республики — я лично, мои подчиненные, сотрудники, правительство — делаем все возможное, чтобы это не повторилось. Ну и, конечно, Российская Федерация в том числе. Я уверен, что не повторится такая ситуация, которая была с 1 января 2025 года», — сказал Красносельский, слова которого приводит Telegram-канал телеканала «Первый Приднестровский».

Глава Приднестровья также добавил, что многие последствия энергетического кризиса можно было избежать, если бы между Тирасполем и Кишиневом был прямой диалог и действовал переговорный процесс. «Ни в коем случае я не могу обвинять Молдову в том, что сейчас Молдова чинит препятствия при поставке газа в Приднестровье. Это неправда. Зачем это говорить? Наоборот, есть понимание, что нельзя оставить левый берег Днестра, нельзя оставить Приднестровье без газа, без энергоносителей», — отметил Красносельский.

Лидер ПМР обратил внимание на то, что сейчас есть результаты взаимодействия экспертных рабочих групп Приднестровья и Молдавии по вопросам экономики. «Благодаря этой работе, этой рабочей группе, которая по большому счету при формате “5+2”, мы имеем результат. Мы имеем результат, который состоит в том, что сейчас есть в Приднестровье и газ, и электроэнергия», — подчеркнул Красносельский.

Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.

Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше