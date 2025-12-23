Арест 20 объектов недвижимости «простимулировал» калининградца оплатить долг по налогам

Приставам поступил исполнительный документ о взыскании с местного жителя налоговой задолженности в 670 тысяч рублей. Калининградец не выполнил требования в срок, установленный для добровольного погашения долга. Поэтому судебные приставы запретили регистрационные действия с принадлежащими ему одиннадцатью земельными участками площадью от 170 до 148 000 кв. м, тремя квартирами площадью 49, 56 и 102 кв. м, а также тремя зданиями площадью 180, 240 и 319 кв. м и тремя сооружениями. Под арест попали и счета должника.