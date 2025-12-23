В Петербурге разработали катализатор для водородных заправочных станций

«Совместно с российской компанией ООО “Инзарус”, специализирующейся на разработке мобильных и стационарных водородных заправочных станций, нами создан отечественный катализатор на основе алюмокальцийоксидного носителя и никеля в роли активного компонента — доступного и хорошо изученного материала, широко применяемого в процессах паровой конверсии метана. В отличие от традиционных больших цилиндрических гранул с каналами, катализатор формуется в виде компактных черенков, устойчивых к разрушению при загрузке и эксплуатации, термическому спеканию и дезактивации. Такой подход позволяет эффективно использовать катализатор именно в малотоннажных заправочных станциях», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, доцента СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заведующего лабораторией материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН Вадима Попкова.