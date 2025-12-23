В Петербурге разработали катализатор для водородных заправочных станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербургского государственного технологического института и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали катализатор для водородных заправочных станций нового типа. Подход позволяет отказаться от централизованных поставок водорода и рассматривать заправочные станции как автономные источники топлива, сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.
«Совместно с российской компанией ООО “Инзарус”, специализирующейся на разработке мобильных и стационарных водородных заправочных станций, нами создан отечественный катализатор на основе алюмокальцийоксидного носителя и никеля в роли активного компонента — доступного и хорошо изученного материала, широко применяемого в процессах паровой конверсии метана. В отличие от традиционных больших цилиндрических гранул с каналами, катализатор формуется в виде компактных черенков, устойчивых к разрушению при загрузке и эксплуатации, термическому спеканию и дезактивации. Такой подход позволяет эффективно использовать катализатор именно в малотоннажных заправочных станциях», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, доцента СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заведующего лабораторией материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН Вадима Попкова.
Уточняется, что водородные технологии имеют преимущества в транспорте и в энергетике — они более экологичны по сравнению с традиционными видами топлива и позволяют сочетать быстрое восполнение запаса энергии с высокой дальностью пробега. Однако значительная часть существующих ограничений связана именно с этапом производства водорода. Сегодня в промышленности преобладают крупнотоннажные централизованные установки, требующие сложной инфраструктуры и значительных капитальных затрат.
По данным пресс-службы, для России с ее протяженной территорией более рациональным становится производство водорода непосредственно на месте его использования, в том числе в составе водородных заправочных станций. Ключевым элементом таких станций является реактор получения водорода, в котором природный газ преобразуется в водород в ходе каталитического процесса — паровой конверсии метана.
Как отметили в вузе, результаты испытаний разработки ученых показали, что материал обладает высокой каталитической активностью и сохраняет стабильность на протяжении длительных циклов работы. Катализатор демонстрирует повышенную устойчивость к примесям, содержащимся в природном газе, которые в реальных условиях эксплуатации часто приводят к быстрой дезактивации промышленных материалов. По ряду параметров он превосходит известные отечественные и зарубежные коммерческие аналоги, применяемые на крупнотоннажных промышленных установках, несмотря на принципиально иные условия эксплуатации.
По данным пресс-службы, работа ведется в тесной связке с проектированием и разработкой объектов распределенной водородной заправочной инфраструктуры. Мобильные и стационарные водородные заправочные станции создаются совместно с компанией ООО «Инзарус», параллельно осуществляется промышленная кооперация с компанией ООО «ПЭТ».
Перспективы разработки.
В перспективе разработка позволит развивать отечественную водородную заправочную инфраструктуру вдоль автотрасс, в промышленных зонах и логистических центрах — без зависимости от импорта и с учетом российских условий, задач и приоритетов. В ближайших планах — сборка опытно-промышленной установки для масштабирования технологии получения водорода из природного газа и испытания катализатора в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.
По данным пресс-службы, работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Фондом содействия инновациям по программе «Старт-1», и реализуется в контексте Десятилетия науки и технологий в России, направленного на развитие прикладных исследований и подготовку научно-технологических решений для реального сектора экономики.