В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут

«С 1 января маршрут № 38 “Площадь Захарова — поселок Кача” будет проходить через село Полюшко. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить транспортной доступностью дома участников СВО и членов их семей», — написал губернатор.
Он напомнил, что ранее в селе Полюшко завершили первый этап благоустройства дорог, ведущих к домам участников специальной военной операции и членов их семей.
«Первоочередной задачей было создать проезды, так как изначально участок представлял собой чистое поле, и даже подъехать для строительства было затруднительно, особенно в дождливую погоду», — добавил Развожаев.
Сейчас дорожники полностью выполнили основание дороги. После завершения строительства домов и подключения к коммуникациям начнется асфальтирование дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети, пояснил губернатор.
Как сообщалось ранее, в Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО.
Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры.