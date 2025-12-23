Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Для комфорта участников спецоперации и членов их семей в Севастополе изменили один из транспортных маршрутов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

«С 1 января маршрут № 38 “Площадь Захарова — поселок Кача” будет проходить через село Полюшко. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить транспортной доступностью дома участников СВО и членов их семей», — написал губернатор.

Он напомнил, что ранее в селе Полюшко завершили первый этап благоустройства дорог, ведущих к домам участников специальной военной операции и членов их семей.

«Первоочередной задачей было создать проезды, так как изначально участок представлял собой чистое поле, и даже подъехать для строительства было затруднительно, особенно в дождливую погоду», — добавил Развожаев.

Сейчас дорожники полностью выполнили основание дороги. После завершения строительства домов и подключения к коммуникациям начнется асфальтирование дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети, пояснил губернатор.

Как сообщалось ранее, в Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО.

Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше