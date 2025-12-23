Цены на живые ели в Краснодаре достигли 2 тысяч рублей

Ранее в Краснодарском крае зафиксировали рост цен на искусственные ели и новогоднюю атрибутику. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», медианная стоимость искусственной ели в ноябре-декабре достигла 3926 ₽, что на 11% превышает прошлогодний уровень. Количество покупок при этом выросло на 10%.