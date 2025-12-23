Топ-10 самых устойчивых промышленно-производственных компаний в мире: посмотри, какие компании вошли в этот список

В 2020 году компания «Signify» объявила о том, что все ее предприятия стали углеродно-нейтральными и на 100% используют электроэнергию из возобновляемых источников. Компания поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году и уже снизила свой углеродный след более чем на 70%. К концу 2025 года Signify намерена увеличить доходы как вследствие принятия решений в области циркулярной экономики до 32%, так и в результате внедрения программы «Brighter lives» на столько же, а также удвоить число женщин на руководящих должностях.