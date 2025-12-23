Ричмонд
Топ-10 самых устойчивых промышленно-производственных компаний в мире: посмотри, какие компании вошли в этот список

Промышленное производство является одним из крупнейших источников выбросов во всем мире, и, по данным Всемирного экономического форума, примерно пятая часть всего объема выбросов углекислого газа приходится именно на эту сферу.

Источник: Комсомольская правда

Для многих компаний большая часть таких выбросов исходит из материалов и товаров, которые они закупают. В этом контексте экологически чистое производство приобретает решающее значение: оно снижает воздействие на окружающую среду и более наглядно демонстрирует прогресс в достижении целей устойчивого развития. В своем недавнем исследовании журнал Sustainability Magazine определил десять компаний промышленного производства, которые отличаются тем, что действительно внедряют устойчивое развитие в свою деятельность.

10. Philip Morris International.

Директор по устойчивому развитию: Дженнифер Мотлз.

Год основания: 1874.

Численность персонала: 83 000.

Компания «Philip Morris International» (PMI) продает свою продукцию почти на 170 рынках по всему миру, имеет в собственности 51 завод и обширную сеть из 160 филиалов, работающих более чем в 90 странах. В последние годы компания ускорила темпы модернизации производства, осуществив более 200 инициатив по повышению энергоэффективности на своих заводах. Совокупные усилия привели к значительным результатам: только в 2024 году компания PMI добилась сокращения выбросов парниковых газов на 43%, что стало важным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития.

Таким образом, компания вошла в число лидеров благодаря своей четкой стратегии по снижению воздействия на окружающую среду. Дженнифер Мотлз, Директор по устойчивому развитию Philip Morris International, утверждает: "В то время, когда многие компании сокращают свои цели в области устойчивого развития, мы понимаем важность постановки амбициозных, но реалистичных целей, которые связаны с трансформацией нашего бизнеса.

Надежное управление и процессы, которые мы запустили, позволяют нам бережно удерживать баланс между стремлениями и тем, что реально выполнимо, чтобы наши цели были актуальны и в пределах нашей сферы влияния, с учетом и внешних факторов, находящихся вне нашего прямого контроля".

9. Whirlpool.

Местонахождение: Мичиган, США.

Старший директор по глобальной устойчивости: Бит Стокер.

Год основания: 1911.

Численность персонала: 59 000.

Когда речь идет о климатических целях, Whirlpool — в числе пионеров этой сферы. Компания подчеркивает, что еще с 2003 года она была первым производителем бытовой техники, официально поставившим перед собой цель по сокращению выбросов.

Сегодня компания «Whirlpool» утверждает, что идет оп плану достижения климатической нейтральности на своих заводах и предприятиях до 2030 г. Для снижения воздействия компания инвестирует в энергоэффективность, расширенное использование возобновляемых источников энергии, электрификацию промышленных процессов и в сертифицированные проекты по улавливанию углерода.

8. Signify.

Местонахождение: Эйндховен, Нидерланды.

Директор по стратегии и устойчивому развитию: Элис Стинлэнд.

Год основания: 2016.

Численность персонала: 29 000.

В 2020 году компания «Signify» объявила о том, что все ее предприятия стали углеродно-нейтральными и на 100% используют электроэнергию из возобновляемых источников. Компания поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году и уже снизила свой углеродный след более чем на 70%. К концу 2025 года Signify намерена увеличить доходы как вследствие принятия решений в области циркулярной экономики до 32%, так и в результате внедрения программы «Brighter lives» на столько же, а также удвоить число женщин на руководящих должностях.

7. The LEGO Group.

Местонахождение: Биллунн, Дания.

Директор по устойчивому развитию: Аннет Стьюб.

Год основания: 1932.

Численность персонала: 31 000.

LEGO ускоряет переход на экологичные материалы: к 2032 году вся продукция будет производиться из альтернативных материалов, таких как биопластик из сахарного тростника или переработанные материалы, включая рыболовные сети. Компания уже протестировала более 600 материалов в ходе этого процесса. Фабрики LEGO начали переходить на бумажные пакеты, а также была произведена модернизация 30% упаковочных линий. Климатические планы предусматривают достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году и сокращение выбросов на 37% до 2032 года.

6. Smurfit Westrock.

Местонахождение: Дублин, Ирландия.

Директор по устойчивому развитию: Гарретт Куинн.

Год основания: 1934.

Численность персонала: 100 000.

Компания «Smurfit Westrock» работает по промышленной циркулярной модели, используя по большей части перерабатываемое волокно — 56% сырья образуется в результате переработки отходов после потребления. Компания планирует добиться климатической нейтральности к 2050 году и уже внедряет технологии, более дружественные к экологии, позволяющие использовать возобновляемую энергию. Стратегия устойчивого развития этой компании включает в себя разработку экологической упаковки.

5. Grundfos.

Местонахождение: Бьеррингбро, Дания.

Руководитель группы по устойчивому развитию: Луиза Кох.

Год основания: 1945.

Численность персонала: 20 000.

Компания «Grundfos» основные усилия направляет на эффективность потребления энергии и воды. Начиная с 2022 года компания сократила выбросы CO на 10%, а с 2018 года уменьшила собственное потребление воды на 46%. В 2024 году конечные потребители оборудования Grundfos сэкономили 1,5 миллиарда кубических метров воды, а компания провела сбор 89 000 кг отслуживших насосов. Также копания сократила на 73% количество отходов, вывозимых на свалку.

4. Honeywell.

Местонахождение: Северная Каролина, США.

Старший вице-президент, Генеральный советник и корпоративный секретарь: Су Пин Лу.

Год основания: 1906.

Численность персонала: 110 000.

С 2004 года компания «Honeywell» снизила интенсивность выбросов на 90% и повысила энергоэффективность примерно на 70%. Компания планирует стать климатически нейтральной до 2035 года. Внутренняя система мер по охране окружающей среды, здоровья и безопасности соответствует стандартам ISO 14001 и ISO 45001. В 2023 году более 60% продаж Honeywell составляли продукты и решения, которые непосредственно поддерживают цели компании в области устойчивого развития.

3. Kimberly-Clark.

Местонахождение: Техас, США.

Директор по устойчивому развитию: Лиза Морден.

Год основания: 1872.

Численность персонала: 38 000.

Стратегия компании «Kimberly-Clark» до 2030 года предусматривает сокращение на 50% использования пластика, потребления воды в уязвимых районах и прямых выбросов парниковых газов, а также сокращение на 20% выбросов от цепочки создания стоимости. Компания стремится к тому, чтобы после 2030 года вообще не использовать волокно натурального дерева.

«Эти времена нам показывают, насколько важна наша миссия, и как ценности компании, которая насчитывает уже почти 150 лет, служат нам ориентиром и сегодня», — заявил Мак Хсу, Генеральный директор компании «Kimberly-Clark».

Инициативы компании включают и программы по переработке отходов, такие как RightCycle, инвестиции в ветровую энергетику и партнерства, поддерживающие благосостояние миллиарда уязвимых людей.

2. Colgate-Palmolive.

Местонахождение: Нью-Йорк, США.

Директор по устойчивому развитию: Энн Трейси.

Год основания: 1806.

Численность персонала: 34 000.

До 2030 года компания «Colgate-Palmolive» планирует сократить выбросы на 42%, а к 2040 году — на 90%, а также добиться климатической нейтральности по всей цепочке создания стоимости. В настоящее время 93% упаковки компании можно перерабатывать, повторно использовать или компостировать. В 2024 году Colgate подписала долгосрочное соглашение на использование энергии ветра, которая будет покрывать около 60% потребления энергии на функционирование предприятий в Европе. В то же время около 75% тюбиков зубной пасты были изменены таким образом, чтобы быть полностью пригодными для переработки.

1. Procter & Gamble.

Местонахождение: Огайо, США.

Директор по устойчивому развитию: Вирджин Хелиас.

Год основания: 1837.

Численность персонала: 109 000.

Цель компании Procter & Gamble (P&G) — к 2040 году добиться нейтральности выбросов парниковых газов во всей цепочке поставок и на всех действующих предприятиях. Компания предпринимает инициативы в разных областях, таких как климат, отходы, водные ресурсы и природа, чтобы снизить воздействие на окружающую среду, а также разрабатывает продукты и решения, которые помогают потребителям минимизировать вред для окружающей среды в процессе использования. Устойчивое развитие интегрировано в бизнес-цели и присутствует во всех процессах компании, от разработки продукции до цепочки поставок и корпоративной стратегии, на основе руководящей программы «Ambition 2030». Вирджин Хелиас, директор по устойчивому развитию компании «Procter & Gamble», отмечает следующее: «Мы стремимся улучшить жизнь людей с помощью инноваций, которые обладают безупречными рабочими характеристиками и при этом являются более экологически устойчивыми».