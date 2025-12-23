Топ-10 самых устойчивых промышленно-производственных компаний в мире: посмотри, какие компании вошли в этот список

Для многих компаний большая часть таких выбросов исходит из материалов и товаров, которые они закупают. В этом контексте экологически чистое производство приобретает решающее значение: оно снижает воздействие на окружающую среду и более наглядно демонстрирует прогресс в достижении целей устойчивого развития. В своем недавнем исследовании журнал Sustainability Magazine определил десять компаний промышленного производства, которые отличаются тем, что действительно внедряют устойчивое развитие в свою деятельность.
10. Philip Morris International.
Директор по устойчивому развитию: Дженнифер Мотлз.
Год основания: 1874.
Численность персонала: 83 000.
Компания «Philip Morris International» (PMI) продает свою продукцию почти на 170 рынках по всему миру, имеет в собственности 51 завод и обширную сеть из 160 филиалов, работающих более чем в 90 странах. В последние годы компания ускорила темпы модернизации производства, осуществив более 200 инициатив по повышению энергоэффективности на своих заводах. Совокупные усилия привели к значительным результатам: только в 2024 году компания PMI добилась сокращения выбросов парниковых газов на 43%, что стало важным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития.
Таким образом, компания вошла в число лидеров благодаря своей четкой стратегии по снижению воздействия на окружающую среду. Дженнифер Мотлз, Директор по устойчивому развитию Philip Morris International, утверждает: "В то время, когда многие компании сокращают свои цели в области устойчивого развития, мы понимаем важность постановки амбициозных, но реалистичных целей, которые связаны с трансформацией нашего бизнеса.
Надежное управление и процессы, которые мы запустили, позволяют нам бережно удерживать баланс между стремлениями и тем, что реально выполнимо, чтобы наши цели были актуальны и в пределах нашей сферы влияния, с учетом и внешних факторов, находящихся вне нашего прямого контроля".
9. Whirlpool.
Местонахождение: Мичиган, США.
Старший директор по глобальной устойчивости: Бит Стокер.
Год основания: 1911.
Численность персонала: 59 000.
Когда речь идет о климатических целях, Whirlpool — в числе пионеров этой сферы. Компания подчеркивает, что еще с 2003 года она была первым производителем бытовой техники, официально поставившим перед собой цель по сокращению выбросов.
Сегодня компания «Whirlpool» утверждает, что идет оп плану достижения климатической нейтральности на своих заводах и предприятиях до 2030 г. Для снижения воздействия компания инвестирует в энергоэффективность, расширенное использование возобновляемых источников энергии, электрификацию промышленных процессов и в сертифицированные проекты по улавливанию углерода.
8. Signify.
Местонахождение: Эйндховен, Нидерланды.
Директор по стратегии и устойчивому развитию: Элис Стинлэнд.
Год основания: 2016.
Численность персонала: 29 000.
В 2020 году компания «Signify» объявила о том, что все ее предприятия стали углеродно-нейтральными и на 100% используют электроэнергию из возобновляемых источников. Компания поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году и уже снизила свой углеродный след более чем на 70%. К концу 2025 года Signify намерена увеличить доходы как вследствие принятия решений в области циркулярной экономики до 32%, так и в результате внедрения программы «Brighter lives» на столько же, а также удвоить число женщин на руководящих должностях.
7. The LEGO Group.
Местонахождение: Биллунн, Дания.
Директор по устойчивому развитию: Аннет Стьюб.
Год основания: 1932.
Численность персонала: 31 000.
LEGO ускоряет переход на экологичные материалы: к 2032 году вся продукция будет производиться из альтернативных материалов, таких как биопластик из сахарного тростника или переработанные материалы, включая рыболовные сети. Компания уже протестировала более 600 материалов в ходе этого процесса. Фабрики LEGO начали переходить на бумажные пакеты, а также была произведена модернизация 30% упаковочных линий. Климатические планы предусматривают достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году и сокращение выбросов на 37% до 2032 года.
6. Smurfit Westrock.
Местонахождение: Дублин, Ирландия.
Директор по устойчивому развитию: Гарретт Куинн.
Год основания: 1934.
Численность персонала: 100 000.
Компания «Smurfit Westrock» работает по промышленной циркулярной модели, используя по большей части перерабатываемое волокно — 56% сырья образуется в результате переработки отходов после потребления. Компания планирует добиться климатической нейтральности к 2050 году и уже внедряет технологии, более дружественные к экологии, позволяющие использовать возобновляемую энергию. Стратегия устойчивого развития этой компании включает в себя разработку экологической упаковки.
5. Grundfos.
Местонахождение: Бьеррингбро, Дания.
Руководитель группы по устойчивому развитию: Луиза Кох.
Год основания: 1945.
Численность персонала: 20 000.
Компания «Grundfos» основные усилия направляет на эффективность потребления энергии и воды. Начиная с 2022 года компания сократила выбросы CO на 10%, а с 2018 года уменьшила собственное потребление воды на 46%. В 2024 году конечные потребители оборудования Grundfos сэкономили 1,5 миллиарда кубических метров воды, а компания провела сбор 89 000 кг отслуживших насосов. Также копания сократила на 73% количество отходов, вывозимых на свалку.
4. Honeywell.
Местонахождение: Северная Каролина, США.
Старший вице-президент, Генеральный советник и корпоративный секретарь: Су Пин Лу.
Год основания: 1906.
Численность персонала: 110 000.
С 2004 года компания «Honeywell» снизила интенсивность выбросов на 90% и повысила энергоэффективность примерно на 70%. Компания планирует стать климатически нейтральной до 2035 года. Внутренняя система мер по охране окружающей среды, здоровья и безопасности соответствует стандартам ISO 14001 и ISO 45001. В 2023 году более 60% продаж Honeywell составляли продукты и решения, которые непосредственно поддерживают цели компании в области устойчивого развития.
3. Kimberly-Clark.
Местонахождение: Техас, США.
Директор по устойчивому развитию: Лиза Морден.
Год основания: 1872.
Численность персонала: 38 000.
Стратегия компании «Kimberly-Clark» до 2030 года предусматривает сокращение на 50% использования пластика, потребления воды в уязвимых районах и прямых выбросов парниковых газов, а также сокращение на 20% выбросов от цепочки создания стоимости. Компания стремится к тому, чтобы после 2030 года вообще не использовать волокно натурального дерева.
«Эти времена нам показывают, насколько важна наша миссия, и как ценности компании, которая насчитывает уже почти 150 лет, служат нам ориентиром и сегодня», — заявил Мак Хсу, Генеральный директор компании «Kimberly-Clark».
Инициативы компании включают и программы по переработке отходов, такие как RightCycle, инвестиции в ветровую энергетику и партнерства, поддерживающие благосостояние миллиарда уязвимых людей.
2. Colgate-Palmolive.
Местонахождение: Нью-Йорк, США.
Директор по устойчивому развитию: Энн Трейси.
Год основания: 1806.
Численность персонала: 34 000.
До 2030 года компания «Colgate-Palmolive» планирует сократить выбросы на 42%, а к 2040 году — на 90%, а также добиться климатической нейтральности по всей цепочке создания стоимости. В настоящее время 93% упаковки компании можно перерабатывать, повторно использовать или компостировать. В 2024 году Colgate подписала долгосрочное соглашение на использование энергии ветра, которая будет покрывать около 60% потребления энергии на функционирование предприятий в Европе. В то же время около 75% тюбиков зубной пасты были изменены таким образом, чтобы быть полностью пригодными для переработки.
1. Procter & Gamble.
Местонахождение: Огайо, США.
Директор по устойчивому развитию: Вирджин Хелиас.
Год основания: 1837.
Численность персонала: 109 000.
Цель компании Procter & Gamble (P&G) — к 2040 году добиться нейтральности выбросов парниковых газов во всей цепочке поставок и на всех действующих предприятиях. Компания предпринимает инициативы в разных областях, таких как климат, отходы, водные ресурсы и природа, чтобы снизить воздействие на окружающую среду, а также разрабатывает продукты и решения, которые помогают потребителям минимизировать вред для окружающей среды в процессе использования. Устойчивое развитие интегрировано в бизнес-цели и присутствует во всех процессах компании, от разработки продукции до цепочки поставок и корпоративной стратегии, на основе руководящей программы «Ambition 2030». Вирджин Хелиас, директор по устойчивому развитию компании «Procter & Gamble», отмечает следующее: «Мы стремимся улучшить жизнь людей с помощью инноваций, которые обладают безупречными рабочими характеристиками и при этом являются более экологически устойчивыми».