Избыток электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, будут направлять в Крым

Аксенов: избыток электроэнергии на Запорожской АЭС будет направляться в Крым.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Избыточные объемы электроэнергии, которая будет вырабатываться на Запорожской атомной электростанции после выхода станции в режим генерации, будут направляться в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Когда выйдет на проектную мощность работы и производства электроэнергии Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить исторические регионы, которые вернулись на родину (Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР — ред). Там будет избыток электроэнергии, поэтому она сможет обеспечить и потребности Крыма», — сказал Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Аксенов добавил, что на данный момент принято решение принято о строительстве в Крыму дополнительной электростанции, которая сможет добавить в энергосистему полуострова порядка 180 мегаватт мощности. На новой станции будет использовано исключительно отечественное оборудование, сказал он.

Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в Севастополе обсудил вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри субъектов. Он сообщил, что новая подстанция «Нахимовская» будет построена в Севастополе, в Крыму реализуют проекты накопителей электроэнергии и новые проекты по генерации. Глава Крыма Аксенов по итогам совещания сказал, что разрабатываемые «Россетями» совместно с «Ростехом» мощности позволят покрыть имеющийся в Крыму дефицит электроэнергии.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

