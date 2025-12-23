Посмотрите трейлер продолжения «Волшебника Изумрудного города». Видео

Кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга») представила трейлер семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный», второй части трилогии по мотивам сказки Александра Волкова. Картина выйдет в прокат 1 января 2027 года, сообщила РБК Life пресс-служба компании.
По сюжету ураганом занесенная в волшебный мир девочка Элли, ее пес Тотошка и их друзья — Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев — добрались до заветного Изумрудного города. Однако долгожданная встреча с Гудвином преподносит сюрприз: Волшебник обещает исполнить их заветные желания, если они раздобудут для него колдовскую бурю мстительной Бастинды. Элли и ее друзья отправляются навстречу новым приключениям в опасную и загадочную Фиолетовую страну. Им предстоит вмешаться в коварные планы злой ведьмы и столкнуться с ее приспешниками, Летучими обезьянами. Но сдержит ли свое обещание Великий и Ужасный?
В ролях — Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке подарит Денис Власенко.
Роли новых героев Дин Гиора и Фараманта исполнили Никита Тарасов и Игорь Грабузов, образы Фрегозы и Лестара воплотят Мария Андреева и Александр Яценко. Режиссером-постановщиком картины выступил Игорь Волошин.
Съемки проекта проходили в Москве и Московской области, а также в Казахстане.
Новый сезон «Папиных дочек»
В декабре стартовали съемки пятого сезона «Папины дочки. Новые», к работе над сериалом приступили СТС и Start, сообщили РБК Life в пресс-службе телеканала. Действие в проекте происходит сразу после событий полного метра «Папины дочки. Мама вернулась».
Даша (Анастасия Сиваева) вернулась домой спустя два года и столкнулась с тем, что Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а дочери повзрослели и стали «слишком самостоятельными».
Даша (Анастасия Сиваева) вернулась домой спустя два года и столкнулась с тем, что Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а дочери повзрослели и стали «слишком самостоятельными».
Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, а Диана (Ева Смирнова) и Лиза (Вита Корниенко) пытаются найти «место в изменившейся семейной иерархии». При этом Соня (Полина Денисова) собирается переехать в Петербург, что не нравится Венику: он еще не готов отпустить дочь.
В новом сезоне состоится режиссерский дебют Павла Брусочкина, сценариста «Папиных дочек».