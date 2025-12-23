Посмотрите трейлер продолжения «Волшебника Изумрудного города». Видео

По сюжету ураганом занесенная в волшебный мир девочка Элли, ее пес Тотошка и их друзья — Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев — добрались до заветного Изумрудного города. Однако долгожданная встреча с Гудвином преподносит сюрприз: Волшебник обещает исполнить их заветные желания, если они раздобудут для него колдовскую бурю мстительной Бастинды. Элли и ее друзья отправляются навстречу новым приключениям в опасную и загадочную Фиолетовую страну. Им предстоит вмешаться в коварные планы злой ведьмы и столкнуться с ее приспешниками, Летучими обезьянами. Но сдержит ли свое обещание Великий и Ужасный?