Коварный Jingle Bells. Почему главную песню Рождества обвиняют в расизме?

В канун католического Рождества стало известно, что главный праздничный музыкальный хит всех времен рискует попасть под запрет из-за расизма.
Закон о защите трудовых прав
Как ни странно, причиной является продвигаемый правящей Лейбористской партией законопроект о защите трудовых прав. Его основой является требование к работодателям принять все разумные меры для предотвращения преследования своих сотрудников со стороны третьих лиц.
В частности, речь идет о том, что не должно звучать ничего уничижительного, как пишет DM, по отношению к «защищенной характеристике» — включая расу, религию, сексуальную ориентацию и возраст.
В связи с этим рождественская композиция Jingle Bells, часто звучащая в пабах, ресторанах и других публичных местах, может стать поводом для жалобы со стороны оскорбленных сотрудников.
Композитор, который не дожил до триумфа
По мнению ряда исследователей, Jingle Bells вышла из расистской традиции.
Автором ее признан американский композитор Джеймс Лорд Пирпонт, работавший органистом в церкви, где пастором был его брат. Считается, что первая версия песни была написана в 1857 году.
Пирпонт умер в 1893 году, а в качестве общеамериканского рождественского гимна Jingle Bells закрепилась в начале XX века.
Более века Jingle Bells пели артисты всех рас и национальностей, но теперь звучат призывы к «отмене» композиции.
В 2017 году преподаватель истории театра Бостонского университета Кина Хэмилл написала научный трактат, в котором утверждала, что Jingle Bells — пережиток времен расового неравенства.
Исполнители с блэкфейсом
В своей работе госпожа Хэмилл так описывала историю появления композиции: «Предпосылками ее появления были экономические потребности человека, которому вечно не везет, расовая политика Бостона до гражданской войны, бостонский климат и межтеатральный репертуар загримированных неграми исполнителей, курсировавших между Бостоном и Нью-Йорком… Такие слова, как thro, tho’t и upsot указывают на то, что исполнитель якобы является “представителем” расового меньшинства, который пытается имитировать акцент таким образом, чтобы слушателям из северных штатов он казался “южным”».
Несмотря на то, что многие сочли труд Кины Хэмилл явной натяжкой, нашлись и те, кто принял ее выводы. Так, в 2021 году администрация начальной школы Брайтона запретила исполнение Jingle Bells в стенах учебного заведения.
«Вредное» наследие
Были и косвенные причины подозревать песню в неблагонадежности. Дело в том, что ее автор Джеймс Лорд Пирпонт в годы Гражданской войны в США был на стороне Конфедерации и писал песни для армии Юга. Так что, с точки зрения последних либеральных тенденций, он является совершенно «нерукопожатным».
Тем не менее даже в эпоху Байдена полного запрета на Jingle Bells не появилось. Но от жалоб на этой почве никто не застрахован. И новый закон, вводимый в Великобритании, действительно формально дает почву для требований оскорбленных запретить «расистский» Jingle Bells. Особенно если вспомнить, что в Старом Свете некоторые правозащитники объявляют неполиткорректными праздничную ель и слово «Рождество».
Так что, возможно, скоро тем, кто захочет послушать Jingle Bells, придется ехать в Россию — у нас на эту песенку пока ограничений нет.