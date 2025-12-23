Коварный Jingle Bells. Почему главную песню Рождества обвиняют в расизме?

Тем не менее даже в эпоху Байдена полного запрета на Jingle Bells не появилось. Но от жалоб на этой почве никто не застрахован. И новый закон, вводимый в Великобритании, действительно формально дает почву для требований оскорбленных запретить «расистский» Jingle Bells. Особенно если вспомнить, что в Старом Свете некоторые правозащитники объявляют неполиткорректными праздничную ель и слово «Рождество».