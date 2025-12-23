Проверки таксистов-нелегалов усилены у аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Ранее в Подмосковье вступил в силу закон о штрафах таксистам-нелегалам. За предложение услуг такси вне специально отведенных для этого мест граждане могут получить штраф в 5 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит 20 тысяч рублей, а для юридических — 50 тысяч рублей.