Проверки таксистов-нелегалов усилены у аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Около аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский усилены проверки таксистов-нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта.
За 2025 год возле аэропортов удалось предотвратить работу 350 нелегальных перевозчиков в таксомоторной сфере и выявить порядка 1 450 нарушений.
«Число нелегальных перевозчиков в такси на территории аэропортов стало значительно ниже: на 37% по сравнению с прошлым годом», — цитирует пресс-служба министра транспорта Марата Сибатулина.
По его словам, мероприятия для предотвращения работы нелегальных таксистов проводятся у воздушных гаваней на ежедневной основе. Благодаря этому пассажиры не будут обращаться к «зазывалам», а воспользуются услугами официальных перевозчиков.
Ранее в Подмосковье вступил в силу закон о штрафах таксистам-нелегалам. За предложение услуг такси вне специально отведенных для этого мест граждане могут получить штраф в 5 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит 20 тысяч рублей, а для юридических — 50 тысяч рублей.
Уточнялось, что предложения «зазывал» незаконны, поскольку они зачастую завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги, а толпы таксистов у выхода из аэропорта не только портят впечатление, но и мешают потоку людей.