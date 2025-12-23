CNN: в уничтожении «оленей Санты» обвиняют российских волков

Его слова неожиданно подтвердили финские ученые, пишет CNN. Институт природных ресурсов Финляндии проанализировал тысячи образцов волчьего кала и мочи, взятых по всей стране за последнее десятилетие, и в этом году отметил резкое увеличение числа волков с ДНК-маркерами, которые ранее не наблюдались в Финляндии. Ученые пришли к выводу, что эти животные, скорее всего, прибыли из России. Они, по словам финских ученых, убивают оленей и спариваются с местными самками, в результате со временем в генах местных волков укореняется «агрессивная ДНК российских волков».