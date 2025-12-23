Лапландия, самый северный регион Финляндии, считается «официальной родиной Санта-Клауса», и сотни тысяч оленей Лапландии, которых, как утверждают местные жители, Санта-Клаус использует всего один день в году, привлекают множество туристов со всего мира. Но теперь, согласно статье, эти тотемные животные оказались «в необычайной опасности»: почти ежедневно оленеводы натыкаются на туши мертвых оленей.
«Этот год стал худшим за всю историю в этих краях. Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей здешней системе», — говорит оленевод Юха Куяла, чья семья выращивает оленей в Лапландии более 400 лет.
Данные Института природных ресурсов Финляндии подтверждают, что за последние несколько лет популяция волков в стране резко возросла: с 295 особей весной 2024 года примерно до 430 в этом году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия. В этом году волки убили около 1950 северных оленей — почти на 70% больше, чем в прошлом году.
Хотя, как признает CNN, популяция волков увеличилась по всей Европе, наиболее популярное в Финляндии объяснение рекордного числа нападений волков на оленеводческие районы лежит за сотни километров от Лапландии.
Они утверждают, что рост популяции волков связан «с массовым набором и частичной мобилизацией трудоспособных российских мужчин, включая охотников, для участия в конфликте на Украине». Сокращение числа российских охотников вблизи границы с Финляндией якобы могло привести к резкому росту числа хищников, таких как медведи, росомахи, рыси и волки, которые активно охотятся на финских оленей.
Путин изменил мир. С началом конфликта на Украине ситуация стала хуже… Волки приходят с российской стороны.
Его слова неожиданно подтвердили финские ученые, пишет CNN. Институт природных ресурсов Финляндии проанализировал тысячи образцов волчьего кала и мочи, взятых по всей стране за последнее десятилетие, и в этом году отметил резкое увеличение числа волков с ДНК-маркерами, которые ранее не наблюдались в Финляндии. Ученые пришли к выводу, что эти животные, скорее всего, прибыли из России. Они, по словам финских ученых, убивают оленей и спариваются с местными самками, в результате со временем в генах местных волков укореняется «агрессивная ДНК российских волков».
При этом финские оленеводы призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее остановить конфликт на Украине, чтобы «оленям Санты» в Лапландии больше ничего не угрожало.