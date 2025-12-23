Ричмонд
В Омске задержали мужчину, подменившего в комиссионке телефон на муляж

Подозреваемый объяснил поступок личной обидой.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Омска задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Инцидент произошел в комиссионном магазине на проспекте Комарова.

Как сообщил приемщик магазина в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску, еще в сентябре к нему обратился клиент с дорогостоящим смартфоном. Телефон приняли и оценили в 50 тысяч рублей. Покупатель получил деньги и ушел, но вскоре вернулся — якобы чтобы перенести с устройства важную информацию. После недолгих манипуляций он вновь передал гаджет, и продавец не заподозрил подвоха.

Позже выяснилось: вместо оригинала в магазине оказался муляж, внешне почти неотличимый от настоящего устройства.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на улице 4-й Любинской. В беседе с полицией мужчина заявил, что сам ранее стал жертвой аналогичного обмана: заказав телефон на сайте бесплатных объявлений, он получил лишь муляж. В состоянии обиды и решив «вернуть долг» системе, он и пошел в комиссионный магазин.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

