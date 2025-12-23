В Омске задержали мужчину, подменившего в комиссионке телефон на муляж

Как сообщил приемщик магазина в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску, еще в сентябре к нему обратился клиент с дорогостоящим смартфоном. Телефон приняли и оценили в 50 тысяч рублей. Покупатель получил деньги и ушел, но вскоре вернулся — якобы чтобы перенести с устройства важную информацию. После недолгих манипуляций он вновь передал гаджет, и продавец не заподозрил подвоха.