Родственникам погибших в ДТП на омской трассе могут выплатить по 2 млн рублей

Для оформления выплаты родственникам необходимо обратиться в страховую компанию с письменным заявлением, предъявить свой паспорт, документы, подтверждающие родство с погибшим — например, свидетельство о рождении или браке, — а также официальное свидетельство о смерти. При желании возместить расходы на погребение следует предоставить все соответствующие чеки и квитанции. Кроме того, потребуется документ от перевозчика, подтверждающий факт происшествия, например акт.