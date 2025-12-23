Родственникам погибших в ДТП на омской трассе могут выплатить по 2 млн рублей

Родственники шестерых погибших в аварии на трассе Тюмень — Омск могут получить страховую компенсацию в размере 2 025 000 рублей на каждого погибшего. Об этом сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности.
Трагедия произошла 20 декабря 2025 года в Любинском районе Омской области: в автобус влетел большегруз, который внезапно вынесло на встречку. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе Евгения Сайтгалина — преподаватель Омского музыкально-педагогического колледжа. Еще девять пассажиров получили травмы.
Как уточнили в НССО, у перевозчика действует договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, заключенный со Страховым Домом ВСК. Компания подтвердила наличие полиса и готовность выплатить компенсации после официального признания ДТП страховым случаем.
Для оформления выплаты родственникам необходимо обратиться в страховую компанию с письменным заявлением, предъявить свой паспорт, документы, подтверждающие родство с погибшим — например, свидетельство о рождении или браке, — а также официальное свидетельство о смерти. При желании возместить расходы на погребение следует предоставить все соответствующие чеки и квитанции. Кроме того, потребуется документ от перевозчика, подтверждающий факт происшествия, например акт.
Пострадавшие также имеют право на компенсацию до 2 млн рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Для этого им необходимо передать в страховую компанию медицинскую документацию с диагнозами и заключениями врачей.
Расследование ДТП продолжается. Прокуратура Омской области держит ситуацию на контроле.
