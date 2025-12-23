ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Центризбирком РФ будет делать все возможное, чтобы содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах, к таким кандидатам особое внимание, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
«На прошедших выборах, хотя это были региональные выборы, уже было избрано свыше тысячи участников СВО в разных регионах. Мы намерены делать все возможное для того, чтобы максимально содействовать всем тем, кто увидел в себе призвание идти во власть, что-то менять», — сказал она в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Памфиловой, в России существует большой запрос на справедливость, и именно участники и ветераны СВО готовы «менять страну к лучшему».
«Я все время говорю своим коллегам, чтобы максимально внимательно относились к ним, и к избирателям, и к нашим коллегам — участниками СВО, и к тем кандидатам, которые намерены будут идти на выборы», — добавила глава ЦИК России.