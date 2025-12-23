Минсельхоз ответил фермерам: ограничений на ввоз зерновых из Украины не будет

«Фактически, закон № 170 больше не предполагает введение лицензионного режима, и из этого следует, что мы перейдем к обычному торговому режиму, а мы, как государство, будем и впредь поддерживать более строгий механизм мониторинга, чтобы иметь возможность оперативно вмешиваться в случае обнаружения серьезных нарушений баланса на рынке», — сказала министр.
Ранее общественная организация «Сила фермеров» вновь потребовала продлить систему лицензирования импорта зерна и масличных культур из Украины, требования были изложены в распространенном в понедельник заявлении организации. Было отмечено. что это является важной мерой для защиты местного производства и сохранения подлинного молдавского экспорта на европейские рынки.
«В ходе действия этого режима лицензирования Лицензионная комиссия, сформированная из внешних экспертов, выдала около 25 лицензий, но на различные культуры, в том числе на семена подсолнечника, которые не производятся в стране. Кроме того, мы будем продолжать мониторить рынок, чтобы при необходимости принять срочные меры», — сказала она.
В «Силе фермеров» утверждают: если Румыния заподозрит, что молдавские продукты на самом деле являются перемаркированными или переработанными в Молдове украинскими импортными продуктами, румынское государство будет вынуждено под давлением своих производителей ввести ограничения на все импортные продукты из Республики Молдова, включая подлинные молдавские продукты. И такой сценарий будет катастрофическим для молдавских фермеров, которые легально экспортируют свою продукцию на рынок ЕС.