Уточнены размеры ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

В прошлом, его размеры были определены при помощи «Хаббла» очень примерно: от нескольких сот метров до 5,6 км. Расчеты Батлера и Форбса указали, что диаметр ядра 3I/ATLAS составляет от 820 до 1050 м, а ее плотность — 0,5 г/куб. см — оказалась очень близкой к тем значениям, которые были зафиксированы зондом «Розетта» при изучении кометы Чурюмова-Герасименко. Последующие наблюдения за кометой по мере ее удаления от Земли, как надеются ученые, помогут уточнить эти значения.