В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили освободить от студенческих экзаменов все новогодние праздники.
Обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ярослав Самылин и Антон Ткачев.
«Просим Вас, уважаемый Валерий Николаевич, оценить целесообразность введения прямого запрета на проведение аттестационных мероприятий в период новогодних праздников», — сказано в письме.
В целях защиты прав обучающихся предлагается внести изменения в законодательство РФ и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых.
Реализация данной меры, по мнению депутатов, позволит снизить психологическую нагрузку на студентов — они смогут спокойно отдохнуть в праздники и восстановить силы перед новым семестром.
По словам авторов обращения, сложившаяся ситуация создаёт неравные условия для обучающихся и противоречит духу законодательства, гарантирующего право на отдых.
«Студенты вынуждены проходить обучение в период, когда вся страна официально отдыхает, что негативно сказывается на их психоэмоциональном состоянии и качестве усвоения учебного материала», — добавляется в документе.