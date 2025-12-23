В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

В целях защиты прав обучающихся предлагается внести изменения в законодательство РФ и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых.