В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду

БАРНАУЛ, 23 дек — РИА Новости. Мигрантам запретили работать в такси, доставлять еду и торговать пиротехникой в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.
«Провели заключительное в этом году заседание правительства… Расширили запрет на работу иностранных граждан в разных сферах. Теперь он действует на торговлю пиротехникой, доставку еды и работу в легковом такси», — написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что выбраны именно те сферы, где вопросы обеспечения безопасности жителей особо чувствительны.