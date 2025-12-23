Сразу семь телеканалов прекратили вещание в Беларуси. Подробности рассказали в организации «Белтелеком».
В организации уточнили, что с 22 декабря 2025 года в стране прекратилось вещание нескольких тестовых телеканалов. В частности, перестал транслироваться каналы Terra HD (78 кнопка), Timeless Dizi Channel (56 кнопка), Travel and Adventure (82 кнопка).
Кроме того, прекратилось вещание телеканалов .Red (53 кнопка) и .Black (54 кнопка), Epic (95 кнопка). Они перестали транслироваться в расширенных, а также базовых пакетах Zala IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.
Также прекратил вещание телеканал Erox (164 кнопка) в составе дополнительного пакета «Ночной» и расширенных пакетов Zala IPTV, и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.
