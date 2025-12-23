Перед Рождеством Бэнкси оставил в Лондоне два мурала с бездомными детьми

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что он является автором нового граффити, замеченного утром 22 декабря в районе Бейсуотер на западе Лондона, сообщает BBC News. Мурал, нарисованный на стене над рядом гаражей на Квинс-Мьюз, изображает двоих детей, которые лежат на земле в резиновых сапогах, куртках и шапках с помпонами, причем один из них указывает пальцем вверх, в небо, скорее всего, на звезды.
По информации BBC, Бэнкси также является автором идентичной фрески, появившейся 19 декабря возле башни Centre Point в центре Лондона, хотя его представители подтвердили авторство только работы в Бейсуотере.
По мнению художника Дэниела Ллойд-Моргана, башня Centre Point была выбрана с тем, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных детей. «Все хорошо проводят время, но существует много детей, которые плохо проводят время на Рождество», — сказал он.
Художник отметил, что люди, проходя мимо граффити, «игнорируют его», добавив: «Это оживленный район. Довольно трогательно, что люди не останавливаются. Они проходят мимо бездомных и не видят их лежащими на улице».
«Они (дети) словно смотрят на звезды, — отметил Ллойд-Морган, комментируя изображение — Выглядит так, что дети указывают вверх, как будто смотрят на Полярную звезду».
Башня Centre Point, расположенная по адресу 101−103 New Oxford Street, рядом со станцией метро Tottenham Court Road, исторически являлась центром протестов против жилищных проблем. Первоначально построенная в 1963 году как офисное здание, башня более десяти лет оставалась незанятой, что вызывало гнев борцов за социальную справедливость.
Так, благотворительная организация Centrepoint, занимающаяся помощью бездомным, получила свое название в честь этого здания. Основатель организации, преподобный Кен Лич, называл башню «оскорблением бездомных». Правда, с тех пор этот квартал был переоборудован в роскошные апартаменты стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов.
По мнению Томкинса, на новом мурале изображен тот же маленький мальчик, что и на одной из предыдущих работ Бэнкси. В декабре 2018 года в прибрежном уэльсском городе Порт-Талбот появилось граффити, изображающее мальчика в курточке и шапке с помпоном, ловящего открытым ртом снежинки.
«Для него довольно необычно снова использовать того же мальчика, потому что он никогда раньше этого не делал», — отметил Томкинс.
Тем временем имя Бэнкси скоро могут раскрыть, если над художником начнется суд.