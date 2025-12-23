Перед Рождеством Бэнкси оставил в Лондоне два мурала с бездомными детьми

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что он является автором нового граффити, замеченного утром 22 декабря в районе Бейсуотер на западе Лондона, сообщает BBC News. Мурал, нарисованный на стене над рядом гаражей на Квинс-Мьюз, изображает двоих детей, которые лежат на земле в резиновых сапогах, куртках и шапках с помпонами, причем один из них указывает пальцем вверх, в небо, скорее всего, на звезды.