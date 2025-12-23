Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника

РИА Новости: суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Суды могут признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного контрагента, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника», — сказано в документе.

В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности.

Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес).

Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ.

Ранее данный проект постановления «Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника» обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.