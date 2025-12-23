Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника

Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ.