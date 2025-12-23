Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Суды могут признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного контрагента, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника», — сказано в документе.
В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности.
Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес).
Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ.
Ранее данный проект постановления «Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника» обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.